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Фото: Pixabay.com
У рязанского бизнесмена нашли склад опасных для жизни противогазов. Об этом
По данным следствия, с ноября 2018 года по апрель 2019 года владелец одной торговой фирмы хранил в гараже противогазы ГП-7, не отвечающие требованиям безопасности.
«По результатам проведенных исследований противогазы они имеют признаки контрафакта и фальсификации, не могут быть использованы по назначению и опасны для жизни человека», — уточнили в следкоме.
На гендиректора фирмы завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Хранение в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности»).
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