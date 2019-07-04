Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:32, 4 июля 2019 161
 0    0

У рязанского бизнесмена нашли склад опасных для жизни противогазов

У рязанского бизнесмена нашли склад опасных для жизни противогазов

Фото: Pixabay.com

У рязанского бизнесмена нашли склад опасных для жизни противогазов. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, с ноября 2018 года по апрель 2019 года владелец одной торговой фирмы хранил в гараже противогазы ГП-7, не отвечающие требованиям безопасности.

«По результатам проведенных исследований противогазы они имеют признаки контрафакта и фальсификации, не могут быть использованы по назначению и опасны для жизни человека», — уточнили в следкоме.

На гендиректора фирмы завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Хранение в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности»).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 818
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 868
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:17, 3 июля 2019 28 227
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
18:41, 23 июня 2019 19 602
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 105
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум