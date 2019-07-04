Троих пострадавших при взрыве в Коврове выписали из больницы

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Троих из 11 пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке на улице Зои Космодемьянской в Коврове выписали из больницы. Об этом пишут «
Двое самых тяжело пострадавших, в том числе виновник взрыва, продолжают получать помощь специалистов ожогового центра университетской клиники Нижнего Новгорода.
У пожилой женщины, находящейся в больнице, тяжесть во многом обусловлена сопутствующими заболеваниями, но Мозалев сказал, что угрозы ее жизни нет.
47-летний мужчина получил ожоги 80% тела.
Напомним, при взрыве газа в ночь с 28 на 29 июня
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.