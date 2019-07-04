Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:16, 4 июля 2019 209
 0    0

Троих пострадавших при взрыве в Коврове выписали из больницы

Троих пострадавших при взрыве в Коврове выписали из больницы

Троих из 11 пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке на улице Зои Космодемьянской в Коврове выписали из больницы. Об этом пишут «Владимирские ведомости» со ссылкой на директора департмента здравоохранения Алексея Мозалева.

Двое самых тяжело пострадавших, в том числе виновник взрыва, продолжают получать помощь специалистов ожогового центра университетской клиники Нижнего Новгорода.

У пожилой женщины, находящейся в больнице, тяжесть во многом обусловлена сопутствующими заболеваниями, но Мозалев сказал, что угрозы ее жизни нет.

47-летний мужчина получил ожоги 80% тела.

Напомним, при взрыве газа в ночь с 28 на 29 июня погиб 70-летний мужчина. Взрыв устроил пьяный мужчина.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 788
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 834
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:17, 3 июля 2019 27 358
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
18:41, 23 июня 2019 19 576
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 075
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум