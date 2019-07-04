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10:59, 4 июля 2019 56
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Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» вошел в топ-5 лучших в стране

Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» вошел в топ-5 лучших в стране

Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» вошел в пятерку лучших open-air в стране. Он получил положительные отзывы зрителей и критиков, сообщил портал «НьюИнформ».

Ранее фестиваль вошел в топ-10 главных летних событий по версии агентства ТурСтат.

В этом году событие пройдет с 9 по 11 августа на Татарском валу. Хедлайнерами open-air станут «Алиса», Гарик Сукачев и Мумий Тролль станут хедлайнерами.

Стоимость билетов на фестиваль в этом году с 1 июля составляет: 4000 рублей на три дня и 2000 рублей на один день.


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