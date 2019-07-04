Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» вошел в топ-5 лучших в стране

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Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» вошел в пятерку лучших open-air в стране. Он получил положительные отзывы зрителей и критиков, сообщил портал «
Ранее фестиваль вошел в топ-10 главных летних событий по версии агентства ТурСтат.
В этом году событие
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