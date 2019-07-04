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16:59, 4 июля 2019 172
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Тамбовская акушерка заняла второе место на всероссийском конкурсе медработников

Тамбовская акушерка заняла второе место на всероссийском конкурсе медработников

Тамбовская акушерка Татьяна Денисова представила область на всероссийском конкурсе медработников. Об этом сообщил портал федерального минздрава.

Она получила второе место в номинации «Лучшая акушерка» на федеральном конкурсе медработников, уступив коллеге из Петербурга. В этом году на конкурс подали 331 работу по восьми номинациям из 56 субъектов России и шести федеральных органов исполнительной власти.

Победители представляли 22 субъекта и два федеральных органа исполнительной власти.


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