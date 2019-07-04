Тамбовская акушерка заняла второе место на всероссийском конкурсе медработников

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Тамбовская акушерка Татьяна Денисова представила область на всероссийском конкурсе медработников. Об этом сообщил
Она получила второе место в номинации «Лучшая акушерка» на федеральном конкурсе медработников, уступив коллеге из Петербурга. В этом году на конкурс подали 331 работу по восьми номинациям из 56 субъектов России и шести федеральных органов исполнительной власти.
Победители представляли 22 субъекта и два федеральных органа исполнительной власти.
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