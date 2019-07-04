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11:59, 4 июля 2019 249
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Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Фото: Kremlin.ru

Причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он добавил, что огонь распространился на другие помещения, но ядерную установку из строя это не вывело.

Ранее официально не было известно, что подлодка оборудована реактором.

Напомним, пожар на на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.

Минобороны опубликовал список погибших.


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