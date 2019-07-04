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21:29, 4 июля 2019 810
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Рязанский леденец попал в число лучших туристических сувениров

Рязанский леденец попал в число лучших туристических сувениров

Рязанский леденец попал в число лучших туристических сувениров. Этап конкурса прошел 1 и 2 июля в Твери и Завидово, сообщил сайт туризма и отдыха Рязанской области.

Его участниками стали 26 регионов страны. За победу боролись 243 туристических сувенира различных категорий.

Рязанская продукция музея истории леденца заняла первое и второе места в номинации «Линейка туристических сувениров музея».

Лучшие конкурсные работы Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов примут участие в общенациональном финале «Туристический сувенир» 2019 года, который пройдет в октябре в Саратове.


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