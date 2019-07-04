Рязанские следователи планируют осматривать пожары с тепловых аэростатов

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Рязанские следователи смогут осматривать пожары с тепловых аэростатов, сообщил
Этот вопрос обсудили во время встречи главного рязанского следователя Владимира Никешина и воздухоплавателей Льва и Александра Мавриных.
Планируется, что воздушны шары будут использоваться в следственных целях, в том числе при осмотре мест происшествий во время природных пожаров, техногенных катастроф, а также поисковых мероприятий.
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