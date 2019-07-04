Рязанец угрожал убить коллегу вилкой

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Фото: Pixabay.com
Рязанец во время ссоры угрожал убить коллегу вилкой. Об этом
В полицию позвонил 29-летний житель поселка Денежниково. Коллега угрожал ему на рабочем месте вилкой.
«Стражи правопорядка нейтрализовали конфликт, изъяв предполагаемое орудие преступления», — уточнили в пресс-службе.
На 59-летнего мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК *"Угроза убийством").Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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