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14:48, 4 июля 2019 329
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Рязанец угрожал убить коллегу вилкой

Рязанец угрожал убить коллегу вилкой

Фото: Pixabay.com

Рязанец во время ссоры угрожал убить коллегу вилкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию позвонил 29-летний житель поселка Денежниково. Коллега угрожал ему на рабочем месте вилкой.

«Стражи правопорядка нейтрализовали конфликт, изъяв предполагаемое орудие преступления», — уточнили в пресс-службе.

На 59-летнего мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК *"Угроза убийством").Ему грозит до двух лет тюрьмы.


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