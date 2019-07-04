Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:10, 4 июля 2019 140
 0    0

Рязанец с синдромом Дауна стал участником первой всероссийской спортивной смены в Сочи

Рязанец с синдромом Дауна стал участником первой всероссийской спортивной смены в Сочи

Рязанец Максим Мальцев с синдромом Дауна стал участником Первой всероссийской инклюзивной семейной спортивной смены в Сочи. Об этом рассказали в группе организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца».

Спортивная смена прошла с 10 по 25 июня на курорте «Роза Хутор». В пилотном проекте поучаствовали дети и родители из разных регионов России — от Мурманска до Камчатки и от Салехарда до Сочи. В том числе инструктор программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» из Рязани Федор Коростелев и семья Мальцевых.

В течение двух недель участники проекта под руководством инструкторов занимались верховой ездой, скалолазанием, катались на роликах, играли в баскетбол, футбол, практиковали скандинавскую ходьбу.

Программа спортивной смены для детей-инвалидов также включала экскурсии, прогулки, поездки к морю, совместные праздники и занятия живописью.

«Идея спортивных лагерей просто потрясающая! Потому что это не только физическая реабилитация и социальная адаптация, это общение, радость, ежедневные победы и успех, понимание того, что ограниченные возможности здоровья не являются препятствием для полноценной жизни. Семейная спортивная смена, организованная АНО «ЦСПА «Лыжи мечты», доказала это в полной мере!» — поделилась впечатлениями мама мальчика Элина Мальцева на странице в соцсети.

Проект всероссийской инклюзивной семейной спортивной смены организовали «Лыжи мечты» на средства Фонда президентских грантов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 788
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 834
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:17, 3 июля 2019 27 352
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
18:41, 23 июня 2019 19 576
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 075
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум