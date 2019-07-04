Рязанец с синдромом Дауна стал участником первой всероссийской спортивной смены в Сочи

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Рязанец Максим Мальцев с синдромом Дауна стал участником Первой всероссийской инклюзивной семейной спортивной смены в Сочи. Об этом рассказали в
Спортивная смена прошла с 10 по 25 июня на курорте «Роза Хутор». В пилотном проекте поучаствовали дети и родители из разных регионов России — от Мурманска до Камчатки и от Салехарда до Сочи. В том числе инструктор программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» из Рязани Федор Коростелев и семья Мальцевых.
В течение двух недель участники проекта под руководством инструкторов занимались верховой ездой, скалолазанием, катались на роликах, играли в баскетбол, футбол, практиковали скандинавскую ходьбу.
Программа спортивной смены для детей-инвалидов также включала экскурсии, прогулки, поездки к морю, совместные праздники и занятия живописью.
«Идея спортивных лагерей просто потрясающая! Потому что это не только физическая реабилитация и социальная адаптация, это общение, радость, ежедневные победы и успех, понимание того, что ограниченные возможности здоровья не являются препятствием для полноценной жизни. Семейная спортивная смена, организованная АНО «ЦСПА «Лыжи мечты», доказала это в полной мере!» — поделилась впечатлениями мама мальчика Элина Мальцева на странице в соцсети.
Проект всероссийской инклюзивной семейной спортивной смены организовали «
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