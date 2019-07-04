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Рязанцы стали чаще пользоваться банковскими картами. Об этом в четверг, 4 июля, сообщило регионального отделение Центробанка.
За первый квартал жители региона совершили 28,1 млн операций, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.
Общая сумма операций за первые три месяца года превысила 60 млрд рублей. Средний чек покупок составил 873 рубля, что на 74 рубля меньше, чем в прошлом году.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.