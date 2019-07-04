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Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса Халле Бэйли, передает «
Режиссер Роб Маршалл считает, что Бэйли сочетает в себе «силу духа, юность, невинный образ Русалочки».
Отмечается, что экранизации прозвучат песни из полнометражного мультфильма «Русалочка» 1989 года и новые композиции.
В оригинальном мультфильме Disney русалочка Ариэль белокожая и рыжеволосая.
Disney casts singer Halle Bailey as Ariel in live-action "Little Mermaid" https://t.co/fJLi522oBr pic.twitter.com/a7VwfoM5bH— CBS News (@CBSNews) 4 июля 2019 г.
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