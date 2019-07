Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса Халле Бэйли, передает « Интерфакс ».

Режиссер Роб Маршалл считает, что Бэйли сочетает в себе «силу духа, юность, невинный образ Русалочки».

Отмечается, что экранизации прозвучат песни из полнометражного мультфильма «Русалочка» 1989 года и новые композиции.

В оригинальном мультфильме Disney русалочка Ариэль белокожая и рыжеволосая.

Disney casts singer Halle Bailey as Ariel in live-action "Little Mermaid" https://t.co/fJLi522oBr pic.twitter.com/a7VwfoM5bH