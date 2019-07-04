Путин отметил тамбовского депутата орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени

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Президент России Владимир Путин отметил депутата Тамбовской областной Думы и председателя регионального Союза ветеранов Афганистана Алексея Жирнова орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Об этом сообщил сайт «
С 1985 по 1987 год Алексей Жирнов проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан.
В разные годы он был заместителем председателя Тамбовской областной организации Союза ветеранов Афганистана и возглавлял ее.
Алексей Жирнов сделал большой вклад в развитие Союза ветеранов Афганистана участвует в мероприятиях, посвященных воинам-интернационалистам.
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