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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
Проезд по территории Дворца детского творчества невозможен. Об этом заявили в рязанской мэрии в четверг, 4 июля.
Сейчас в Арбитражном суде рассматривают дело о земельном споре, касающемся участка на улице Садовой. ООО «Монолит» планирует построить там многоквартирный дом. Суд рассматривает все варианты проезда строительной техники.
«В соответствии с действующим законодательством, территория образовательного учреждения не может быть использована для сквозного проезда транспортных средств, на объекте действуют требования повышенной антитеррористической защищенности», — уточнили в мэрии.
В администрации также напомнили, что Дворец детского творчества также считается объектом культурного наследия. Парковку и проезд по его территории для гостевого и служебного транспорта закрыли в 2014 году.
Напомним, накануне в соцсетях появилась информация о том, что через территорию Дворца детского творчества могут разрешить проезд автомобилей.
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