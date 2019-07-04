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9:55, 4 июля 2019 122
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Подстреленную в Солотче собаку прооперировали

Подстреленную в Солотче собаку прооперировали

Врачи прооперировали собаку Сару, в которую выстрели в Солотче. Инцидент произошел на глазах у детей.

Как рассказали ТКР местные жители, мужчине не понравилось, что собака погналась за одной из его кур. Он достал из сарая ружье и выстрелил, серьезно ранив животное.

Сообщается, что операция для Сары прошла успешно, однако пулю достать не удалось.

По факту происшествия полиция проводит проверку.


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