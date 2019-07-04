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14:29, 4 июля 2019 250
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Осужденная за взятку экс-начальница липецкого УФСИН попросила суд смягчить наказание

Осужденная за взятку экс-начальница липецкого УФСИН попросила суд смягчить наказание

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу бывшего заместителя начальника УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой. Об этом сообщила ГТРК «Липецк».

Женщина не присутствовала на заседании лично: она общалась с судом по видеосвязи.

В мае 2019 года Антонину Орлову признали виновной во взяточничестве, превышении должностных полномочий и получение взятки.

Ее приговорили к пяти годам в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн 50 тысяч рублей.

По версии следствия, Орлова, являясь замначальника УФСИН по Липецкой области, в 2016 году получила взятку от директора ООО «Усманского завода растительных масел» в сумме 1,5 миллиона рублей и передала их своему начальнику.

Треть масла не дошла до тюрем, но по документам поставка была выполнена полностью.

Следствие оценило недостачу в 20 млн рублей. Кроме того, Орлову обвинили в получении взятки размером 84 тысяч рублей за содействие в работе некой транспортной компании.

На слушании экс-начальница попросила смягчить наказание и заменить лишение свободы другим видом наказания. Орлова и ее защитник попросили суд разрешить выплату штрафа в рассрочку.

Осужденная пожаловалась на слабое здоровье: из-за перенесенных операций она не может ходить без трости, долго стоять и не может соблюдать распорядок жизни в тюрьме.

Также она отметила тяжелое материальное положение в семье. Сын Антонины Орловой выплачивает ипотеку, а муж — пенсионер.

Суд отказал в смягчении наказания.


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