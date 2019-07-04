Осужденная за взятку экс-начальница липецкого УФСИН попросила суд смягчить наказание

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Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу бывшего заместителя начальника УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой. Об этом сообщила ГТРК «
Женщина не присутствовала на заседании лично: она общалась с судом по видеосвязи.
В мае 2019 года Антонину Орлову признали виновной во взяточничестве, превышении должностных полномочий и получение взятки.
Ее приговорили к пяти годам в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн 50 тысяч рублей.
По версии следствия, Орлова, являясь замначальника УФСИН по Липецкой области, в 2016 году получила взятку от директора ООО «Усманского завода растительных масел» в сумме 1,5 миллиона рублей и передала их своему начальнику.
Треть масла не дошла до тюрем, но по документам поставка была выполнена полностью.
Следствие оценило недостачу в 20 млн рублей. Кроме того, Орлову обвинили в получении взятки размером 84 тысяч рублей за содействие в работе некой транспортной компании.
На слушании экс-начальница попросила смягчить наказание и заменить лишение свободы другим видом наказания. Орлова и ее защитник попросили суд разрешить выплату штрафа в рассрочку.
Осужденная пожаловалась на слабое здоровье: из-за перенесенных операций она не может ходить без трости, долго стоять и не может соблюдать распорядок жизни в тюрьме.
Также она отметила тяжелое материальное положение в семье. Сын Антонины Орловой выплачивает ипотеку, а муж — пенсионер.
Суд отказал в смягчении наказания.
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