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С 30 июля на улице Октябрьский городок запретят парковаться, сообщил
Парковку ограничат из-за уборки проезжей части в районе дома №42.
Там установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия».
Водителей попросили принять эту информацию к сведению.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.