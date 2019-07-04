На набережной в Тамбове вновь заработали речные фонтаны

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На канале Цны в Тамбове вновь заработали речные фонтаны «Веер» и «Павлиний хвост». Об этом сообщила «
Традиционно фонтаны работают до Покровской ярмарки, но в прошлом году их пришлось убрать в августе.
Это связано с тем, что фонтан «Веер» сломали неизвестные. «Павлиний хвост» также нуждался в ремонте. Фонтан неоднократно таранили катера, из-за этого высота конструкции уменьшилась с 10 до 4 метров, а часть элементов была разворована.
Оба фонтана к началу весенне-летнего сезона отремонтировали.
Фото пресс-служба администрации города Тамбова
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