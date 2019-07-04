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10:44, 4 июля 2019 317
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Липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа

Липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа

28-летнему липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа. Случай произошел на производстве ООО «Рассвет», сообщил Gorod48.

Пострадавший был назначен на пост гендиректора по производству. Вторым заместителем был его родственник. Между мужчинами не заладились отношения.

Пострадавший не раз слышал угрозы в свой адрес.

В один из дней поля ООО «Рассвет» должны были обработать пестицидами. Липчанин вместе с учетчиком поехали проверят подготовку к работе дорогостоящего агрегата. Оказалось, что самоходный опрыскиватель был неисправен. Механизатор отказался вернуться на базу, заявив, что будет слушаться только другого заместителя.

Последний приехал на место и велел липчанину «валить с поля».

В этот же день заместители снова встретились и начали ссориться в присутствии гендиректора. Конфликт перерос в драку. Во время столкновения липчанину подбили глаз и откусили кончик носа.

Мужчин разнял гендиректор.

После этого второй заместитель сходи к своему автомобилю, достал оттуда карабин и выстрелил в сторону помещения, около которого стояли люди. Удары пришлись на ноги липчанина. Ружье у мужчины удалось отобрать.

Рентген показал, что в ногах липчанина сидят десять больших дробин. Семь из них врачи извлекли в ходе трех операций, а до трех так и не добрались. Дмитрий до сих пор находится на больничном. После того, что случилось, он боится возвращаться на работу.

Сотрудники производства написали в полицию коллективную жалобу на бездействие полиции, усмотревшей в действиях стрелка лишь хулиганский поступок.

Сейчас материалы уголовного дела по обвинению Дмитрия Потапова по статьи 213 УК РФ («хулиганство») переданы в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Фото Gorod48


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