28-летнему липчанину в Тамбовской области прострелили ноги и откусили кончик носа. Случай произошел на производстве ООО «Рассвет», сообщил Gorod48 .

Пострадавший был назначен на пост гендиректора по производству. Вторым заместителем был его родственник. Между мужчинами не заладились отношения.

Пострадавший не раз слышал угрозы в свой адрес.

В один из дней поля ООО «Рассвет» должны были обработать пестицидами. Липчанин вместе с учетчиком поехали проверят подготовку к работе дорогостоящего агрегата. Оказалось, что самоходный опрыскиватель был неисправен. Механизатор отказался вернуться на базу, заявив, что будет слушаться только другого заместителя.

Последний приехал на место и велел липчанину «валить с поля».

В этот же день заместители снова встретились и начали ссориться в присутствии гендиректора. Конфликт перерос в драку. Во время столкновения липчанину подбили глаз и откусили кончик носа.

Мужчин разнял гендиректор.

После этого второй заместитель сходи к своему автомобилю, достал оттуда карабин и выстрелил в сторону помещения, около которого стояли люди. Удары пришлись на ноги липчанина. Ружье у мужчины удалось отобрать.

Рентген показал, что в ногах липчанина сидят десять больших дробин. Семь из них врачи извлекли в ходе трех операций, а до трех так и не добрались. Дмитрий до сих пор находится на больничном. После того, что случилось, он боится возвращаться на работу.

Сотрудники производства написали в полицию коллективную жалобу на бездействие полиции, усмотревшей в действиях стрелка лишь хулиганский поступок.

Сейчас материалы уголовного дела по обвинению Дмитрия Потапова по статьи 213 УК РФ («хулиганство») переданы в СУ СК РФ по Тамбовской области.