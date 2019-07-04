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11:34, 4 июля 2019 1 452
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Как рязанцы отпразднуют День семьи, любви и верности? Программа

Как рязанцы отпразднуют День семьи, любви и верности? Программа

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 4 июля, в региональном минкульте прошел брифинг, на котором рассказали, как в Рязани пройдет День семьи, любви и верности.

Торжества начнутся в Ласкове с молебна святым благоверным князьям Петру и Февронии. В 10 часов откроют памятник, камень которого заложили в селе в 2017 году. Глава Рязанского района Наталья Жунева добавила, что с автовокзала «Приокский» до села можно доехать на маршрутках №110, Помимо этого, рядом с местом проведения праздника в Ласкове оборудуют парковку.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов отметил, что праздник уже стал традиционным в регионе.

«После открытия памятника Ласково станет местом притяжения будущих молодоженов. Пары будут поклоняться этим замечательным святым. Памятник не похож ни на один из тех, что стоят в России», — подчеркнул он.

Вечером праздник продолжат в Рязани. Так, в 18:30 у театра драмы пройдет парад многодетных семей, а в 19:00 всех желающих приглашают на концерт хора Сретенского монастыря. Попов отметил, что вход будет свободный, но количество мест в зале ограничено, поэтому рассаживать горожан будут по билетам.

По словам начальника главного регионального управления ЗАГС Елены Васильевой, в области 5, 6 и 8 июля поженятся 150 пар. В Рязани 8 июля зарегистрируют 14 пар.

Также в этом году в двенадцатый раз семьям вручат медали за любовь и верность. Их получат 25 пар.


© RZN.info

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