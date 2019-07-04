Как рязанцы отпразднуют День семьи, любви и верности? Программа

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 4 июля, в региональном минкульте прошел брифинг, на котором рассказали, как в Рязани пройдет День семьи, любви и верности.
Торжества начнутся в Ласкове с молебна святым благоверным князьям Петру и Февронии. В 10 часов откроют
Министр культуры и туризма региона Виталий Попов отметил, что праздник уже стал традиционным в регионе.
«После открытия памятника Ласково станет местом притяжения будущих молодоженов. Пары будут поклоняться этим замечательным святым. Памятник не похож ни на один из тех, что стоят в России», — подчеркнул он.
Вечером праздник продолжат в Рязани. Так, в 18:30 у театра драмы пройдет
По словам начальника главного регионального управления ЗАГС Елены Васильевой, в области 5, 6 и 8 июля поженятся 150 пар. В Рязани 8 июля зарегистрируют 14 пар.
Также в этом году в двенадцатый раз семьям вручат медали за любовь и верность. Их получат 25 пар.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Муроме изъяли поддельный алкоголь почти на миллион рублей
|
cледующая новость →Дошутилась. На жительницу Касимова завели дело за ложный донос на мужа
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.