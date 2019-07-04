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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Из-за обмеления Трубежа место стоянки теплоходов в кремле перенесли. Об этом RZN.info сообщили на пристани.
Теперь желающих прокатиться на теплоходе доставляют на автобусе к новой остановке, которая расположена рядом с Лесопарком, ближе к Оке.
«Здесь буквально пять минут на автобусе. Это вынужденная мера появилась в мае из-за обмеления реки», — подчеркнули на пристани.
Ранее экологи
© RZN.info
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.