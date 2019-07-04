Главу одного из сельских поселений Спасского района обвинили в служебном подлоге

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Главу одного из сельских поселений Спасского района обвинили двух преступлениях по части 1 статьи 292 УК («Служебный подлог»). Об этом
Следствие установило, что в июле прошлого года обвиняемый незаконно передал водонапорные башни, водопроводы и глубинные насосы в собственность муниципального района, подделав протоколы заседания и решение Совета депутатов.
Кроме того, в сентябре 2010 года рязанец фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность водителя администрации.
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину, раскаялся и активно способствовал расследованию.
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