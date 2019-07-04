Главный кардиолог России оценил качество медицинской помощи в Рязанской области

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Генеральный директор «НМИЦ Кардиологии», профессор и главный внештатный специалист-кардиолог России Сергей Бойцов проверил системы медпомощи кардиобольным в Рязанской области, сообщил
Бойцов и другие ведущие специалисты ознакомились с работой кардиодиспансера, профильных служб ОКБ и БСМП, а также сосудистых отделений Шиловского и Скопинского межрайонных медицинских центров.
По итогам работы кардиолог отметил качество и оперативность оказания медпомощи больным с инфарктом в кардиодиспансере, а также в ММЦ Шиловского и Скопинского районов, где созданы и успешно работают аналогичные первичные центры.
Он также положительно отметил взаимодействие специалистов Рязанского государственного университета имени Павлова под руководством профессора Романа Калинина и региональной кардиослужбы.
Бойцов порекомендовал уделить особое внимание укреплению взаимодействия между специалистами поликлиник и стационаров. По его словам, на местах должны строго соблюдаться все назначения врачей, данные пациентам при выписке из больницы.
Главный кардиолог Минздрава РФ отметил, что в первичных сосудистых центрах следует увеличивать количество проведения тромболизиса, то есть введения специальных препаратов, быстро растворяющих тромбы.
Кроме того, он заявил о целесообразности создания в Рязанской области единого диспетчерского центра скорой помощи, координационного центра и центра для больных с хронической сердечной недостаточностью на базе кардиодиспансера.
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