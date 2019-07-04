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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Единый день выпускника в Рязани станет ежегодным. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.
По словам ее словам, в регионе проанализировали праздник, который собрал две с половиной тысячи выпускников.
«В основном, отзывы о мероприятии положительные. Буквально вчера мы проводили итоговое совещание руководителей муниципальных органов управления образованием, которые поддержали мысль о проведении данного праздника ежегодно, то есть, чтобы он стал традиционным, — сказала глава ведомства.
Напомним, Единый день выпускника
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