Дошутилась. На жительницу Касимова завели дело за ложный донос на мужа

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На жительницу Касимова завели дело за ложный донос на мужа, сообщила
Женщина обратилась в полицию и рассказала, что супруг проявляет агрессию к ней.
Сотрудники выехали «на адрес» и заметили, что пара выпивала алкоголь. Нетрезвая женщина не могла пояснить причину, по которой она разозлилась на мужа, но потребовала взять под стражу мужчину.
«Однако он вел себя достаточно спокойно», — уточнили полицейские.
Местная жительница, поняв, что ее требования не приносят результата, заявила, что муж украл у нее 680 тысяч рублей.
После этого стражи порядка доставили пару в отдел. Пострадавшая утверждала, что ссора произошла именно из-за денег.
Когда заявительница пришла в себя после застолья, она поменяла свою позицию и созналась, что кража оказалась шуткой.
По факту возбудили уголовного дела по части 2 статьи 306 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
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