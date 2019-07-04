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11:22, 4 июля 2019 135
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Дошутилась. На жительницу Касимова завели дело за ложный донос на мужа

Дошутилась. На жительницу Касимова завели дело за ложный донос на мужа

На жительницу Касимова завели дело за ложный донос на мужа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что супруг проявляет агрессию к ней.

Сотрудники выехали «на адрес» и заметили, что пара выпивала алкоголь. Нетрезвая женщина не могла пояснить причину, по которой она разозлилась на мужа, но потребовала взять под стражу мужчину.

«Однако он вел себя достаточно спокойно», — уточнили полицейские.

Местная жительница, поняв, что ее требования не приносят результата, заявила, что муж украл у нее 680 тысяч рублей.

После этого стражи порядка доставили пару в отдел. Пострадавшая утверждала, что ссора произошла именно из-за денег.

Когда заявительница пришла в себя после застолья, она поменяла свою позицию и созналась, что кража оказалась шуткой.

По факту возбудили уголовного дела по части 2 статьи 306 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.


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