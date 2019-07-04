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15:50, 4 июля 2019 75
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День рождения Калужской области отметят парадом районов

День рождения Калужской области отметят парадом районов

Фото: Ru.wikipedia.org

75-летие со дня образования Калужской области будут праздновать 5 и 6 июля. Главными площадками праздника станут областной драмтеатр, Гостиные ряды, Центральный парк культуры и отдыха, сообщил Kaluga24.tv.

В пятницу, 5 июля, в 15:00 в областном драмтеатре пройдет собрание, посвященное памятной дате. В 19:00 на концертной площадке «Гостиный двор» начнется праздничный концерт «Соло с оркестром «Калужская летопись».

На Калужском почтамте пройдет выставка редких экспонатов, посвященных истории области. Там же погасят почтовые карточки и открытки специальным штемпелем, который выпустили к юбилею.

В субботу, 6 июля, праздник продолжится в Центральном парке культуры и отдыха. В 12:00 там начнутся народные гуляния «Богатство земли калужской».

Праздник откроют парадом районов по центральной аллее парка.

Позже пройдет концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. В парке в этот день будут работать ярмарочные подворья районов Калужской области.

Из-за мероприятия с 12:00 до 20:00 будет закрыта Театральная площадь, с 17:00 до 22:00 ограничения будут действовать на улице Кропоткина (от Театральной улицы до Гостинорядского переулка) и в Гостинорядском переулке.


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