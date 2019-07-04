Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:54, 4 июля 2019 336
 0    0

Экс-мэр Рыбного имел право на служебную квартиру — администрация

Экс-мэр Рыбного имел право на служебную квартиру — администрация

Фото: Издательство «Пресса»

Экс-мэр Рыбного Михаил Панфилов имел право на служебное жилье. Об этом представители местной администрации рассказали сайту «Rybnoe.net».

По словам юрисконсула Галины Михайлицыной, ведомственное жилье в конце 2015 года Панфилову предоставили в связи с семейными обстоятельствами.

«Основание для предоставления служебного жилья было. На такие квартиры претендуют только определенные категории граждан, то есть малообеспеченные и многодетные не попадают в этот список. Они стоят в другой очереди. На нашем сайте есть постановление № 463 от 17 октября 2018 года, где эта квартира включена в реестр служебных, и никто ее не укрывал», — пояснила она.

Ранее появилась информация, что Панфилов заключил договор найма служебного помещения площадью 83,9 квадратных метра по адресу: Рыбное, улица Большая, дом №22, квартира 79, где он зарегистрировал себя и сына.

По информации «Новой газеты», Михаил Панфилов покинул должность главы администрации Рыбного 4 июня. Издание прогнозировало, что он возглавит министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 788
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 834
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:17, 3 июля 2019 27 358
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
18:41, 23 июня 2019 19 576
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 075
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум