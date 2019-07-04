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Фото: Издательство «Пресса»
Экс-мэр Рыбного Михаил Панфилов имел право на служебное жилье. Об этом представители местной администрации рассказали сайту «
По словам юрисконсула Галины Михайлицыной, ведомственное жилье в конце 2015 года Панфилову предоставили в связи с семейными обстоятельствами.
«Основание для предоставления служебного жилья было. На такие квартиры претендуют только определенные категории граждан, то есть малообеспеченные и многодетные не попадают в этот список. Они стоят в другой очереди. На нашем
Ранее появилась информация, что Панфилов
По информации «
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