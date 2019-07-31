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Жительница Ельца убила любовника ударом ножа в сердце. Об этом
Днем 1 марта пьяная пара поссорились. Мужчина ушел из дома, а женщина пригласила в гости приятеля. Вечером любовник липчанки вернулся.
«Однако хозяйка квартиры, не желая выяснять с ним отношения, взяла нож, и, открыв дверь, нанесла сожителю удар в сердце, после чего вернулась к гостю», — рассказали следователи.
Через некоторое время женщина нашла тело на лестничной площадке и вызвала медиков.
Сначала 30-летняя горожанка утверждала о причастности к убийству своего гостя. Позже она призналась и рассказала подробности.
Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
Фото липецкого СУ СКР
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