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9:53, 31 июля 2019 575
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Жительница Ельца убила любовника ударом ножа в сердце

Жительница Ельца убила любовника ударом ножа в сердце

Жительница Ельца убила любовника ударом ножа в сердце. Об этом сообщили в липецком следкоме.

Днем 1 марта пьяная пара поссорились. Мужчина ушел из дома, а женщина пригласила в гости приятеля. Вечером любовник липчанки вернулся.

«Однако хозяйка квартиры, не желая выяснять с ним отношения, взяла нож, и, открыв дверь, нанесла сожителю удар в сердце, после чего вернулась к гостю», — рассказали следователи.

Через некоторое время женщина нашла тело на лестничной площадке и вызвала медиков.

Сначала 30-летняя горожанка утверждала о причастности к убийству своего гостя. Позже она призналась и рассказала подробности.

Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Фото липецкого СУ СКР


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