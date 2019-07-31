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Фото: Pixabay.com
За сутки мошенники обманули трех тамбовчанок более чем на 200 тысяч рублей. Об этом
Во вторник, 30 июля, в полицию обратились жительницы Мичуринска, Тамбова и Котовска. Двум женщинам позвонил неизвестный и заявил, что кто-то пытается снять деньги с их банковских карт.
«Наивные женщины, несмотря на то, что знали о подобных мошенничествах, сообщили обманщикам коды карт и лишились своих денег», — пояснили в полиции.
У тамбовчанки списали 13 тысяч рублей, жительница Мичуринска сама перевела 145 тысяч рублей.
В этот же день атаке мошенников подверглась 59-летняя котовчанка. Ее страницу во «ВКонтакте» взломал мошенник и от имени родственницы предложил выгодно вложить деньги. Женщина назвала реквизиты сберкнижки и лишилась 50 тысяч рублей.
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