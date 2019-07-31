За полгода «Россети Центр и Приволжье» присоединили к электросетям более 17 тысяч потребителей

За первое полугодие 2019 года в «Россети Центр и Приволжье» поступило более 25 тысяч заявок на технологическое присоединение к сетям компании. Как рассказали в пресс-службе, наибольшее количество заявок по-прежнему поступает от льготных групп потребителей — 99% от общего количества.

Энергетики присоединили к электрическим сетям более 17 тысяч новых потребителей: около 2 тысяч юридических и более 15 тысяч физических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 362 МВт.

Отмечается, что в текущем году «Россети Центр и Приволжье» подключили к электросетям ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов ее деятельности.

«Один из самых крупных проектов — обеспечение электроснабжения цеха по производству клееного бруса ООО „Хольц Хаус“ в городе Луза Кировской области. Чтобы обеспечить потребности промышленного предприятия, кировские энергетики предоставили 900 кВт дополнительных мощностей. Для этого заменили трансформаторы тока 10кВ (150/5 на 200/5) на подстанции ПС 110/35/10 „Луза“. Суммарная мощность, выданная предприятию, на сегодняшний день составляет 2900 кВт», — рассказали в пресс-службе.

Представители компании также отметили, что в Ивановской области выполненные энергетиками организационно-технические мероприятия позволили осуществить технологическое присоединение производственных помещений ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» и ООО «Руспласт» в Ивановском районе, а также КТП для электроснабжения ООО «Палехская мануфактура».

Вклад энергетиков

«Внесли энергетики свой вклад и в развитие сельскохозяйственных секторов регионов присутствия электросетевой компании. Так, нижегородские энергетики дополнительно к существующему производству осуществили технологическое присоединение энергопринимающих устройств на ООО „Чернышихинский мясокомбинат“, расположенного в селе Чернышиха Кстовского района. 1820 кВт обеспечили работу вновь построенного цеха по мясопереработке и производству колбасных изделий», — говорится в сообщении.

Для подключения к сетям свиноводческого комплекса «Юдинский», расположенного в деревне Турдей Воловского района Тульской области энергетики построили воздушную линию электропередачи (ВЛ) 10 кВ протяженностью 4,9 км. Также к сетям тульского филиала «Россети Центр и Приволжье» присоединили электроустановки свиноводческого комплекса «Новотроицкий» в Куркинском районе Тульской области. Для этого построили 1,495 км участка ВЛ 6 кВ. Каждому предприятию АПК предоставили по 897 кВт мощности.

Помимо промышленных и сельскохозяйственных предприятий энергетики подключили к сетям ряд объектов жилищного строительства и социальной сферы в каждом из девяти регионов присутствия «Россети Центр и Приволжье»: фельдшерско-акушерские пункты Юрьев-Польской центральной районной больницы ЦРБ во Владимирской области, Белохолуницкой, Верхнекамской и Унинской ЦРБ в Кировской области, средняя обще-образовательная школа в деревне Упрямово Калужской области, лагерь Владимирского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и другие.

В числе присоединенных специалистами «Россети Центра и Приволжье» объектов жилищного строительства — жилой комплекс «Покровский» (многоквартирный дом с пристроенными нежилыми помещениями) в Ижевске. Для обеспечения многоквартирного дома электроэнергией энергетики построили распределительную трансформаторную подстанцию РТП-89 с двумя силовыми трансформаторами по 1000 КВА. Проложили две кабельные линии 10кВ от ПС «Кировская» до РТП-89 общей протяженностью 5,9 км. Для подключения входного распредустройства жилого комплекса выполнили монтаж четырех кабельных линий 0,4 кВ.

«Своевременно и в полном объеме выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса „Россети Центр и Приволжье“ вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов присутствия энергокомпании», — заключили в пресс-службе.