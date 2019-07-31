«Куда прешь, дятел?»! Двое рязанцев подрались в маршрутке

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В среду, 31 июля, в рязанской маршрутке №66 подрались двое мужчин. Инцидент произошел примерно в 15:30 на остановке «Бульвар Победы».
Зачинщиком потасовки стал пассажир, собиравшийся выходить. Двигаясь к двери, он оттолкнул стоящего впереди мужчину, чтобы расчистить себе дорогу. От этого рязанец едва не упал на других людей и воскликнул: «Смотри, куда прешь, дятел?»!
Обращение явно не понравилось активному пассажиру, который успел выйти из маршрутки. Услышав, что его сравнили с птицей, он вскочил в микроавтобус и с рыком «Че ты сказал, иди сюда», вытащил молодого человека на улицу.
Завязалась драка, за которой наблюдала полная очевидцев маршрутка. В результате мужчина повалил схватившего его рязанца и, взяв в руки телефон, отметил: «Ты попал!»
Поняв, что никто из участников конфликта не собирается возвращаться в транспорт, водитель маршрутки продолжил движение.
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