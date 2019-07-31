В тамбовском селе рабочий насмерть разбился, упав с вышки

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Фото: Pixabay.com
В тамбовском селе Борщевка рабочий насмерть разбился, упав с вышки. Об этом в среду, 31 июля,
Этот случай произошел 13 июля. По данным следствия, 32-летний мужчина во время монтажа строительной вышки упал с шестиметровой высоты. Он умер на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
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