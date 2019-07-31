В Тамбове освятили крест около стадиона

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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил крест в основание часовни около стадиона «Динамо». Об этом
С просьбами возвести часовню в епархию обращаются местные жители. Строительство поддержал начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Николай Скоков. Он также был на богослужении.
«Владыка выразил удовлетворение тем, что рядом со спортивными сооружениями, где люди будут заботиться о физическом здоровье, появится дом молитвы, где они смогут радеть о своем духовном состоянии», — отметили на сайте.
Фото сайта Тамбовской митрополии
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.