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Фото: Pixabay.com
В следующем году в Боголюбове построят ФАП. Об этом
Участок под ФАП нашли. Во время строительства местные жители будут ездить в село Сновицы, потому что старый ФАП в Боголюбове признали аварийным.
Отмечается, что деньги на ФАП выделят из федерального бюджета.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.