В Скопинском районе «Лексус» вылетел в кювет, пострадал подросток

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 30 июля, около 18:00 в Скопинском районе Lexus вылетел в кювет. Об этом сообщила
По предварительным данным, 36-летняя женщина превысила скорость, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.
В ДТП пострадал 13-летний пассажир. Его госпитализировали.
Обстоятельства аварии уточняются.
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