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В Рязанской области пресекли хищения бюджетных денег. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, подводя итоги работы ведомства за первое полугодие, передает
По его словам, прокуратура организовала проверки в семи регионах. Меры по пресечению преступлений проводили на Алтае, в Краснодарском крае, а также в Рязанской, Ивановской, Иркутской, Орловской и Тюменской областях.
При этом цифры возможных хищений Буксман не назвал.
После проверок возбудили уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.