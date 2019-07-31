В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды

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В ночь на четверг, 1 августа, в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов; днем +14, +19 градусов.
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