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11:21, 31 июля 2019 102
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В Кораблинском районе житель Подмосковья перевернулся на лодке и утонул

В Кораблинском районе житель Подмосковья перевернулся на лодке и утонул

Фото: Pixabay.com

В Кораблинском районе житель Подмосковья утонул в пруду. Об этом RZN.info сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия произошла в субботу, 27 июля, в деревне Верхняя Ищередь. 46-летний житель Долгопрудного пошел на рыбалку и утонул, перевернувшись в лодке.

Следователи проводят проверку.


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