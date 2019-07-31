В Кораблинском районе житель Подмосковья перевернулся на лодке и утонул

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Фото: Pixabay.com
В Кораблинском районе житель Подмосковья утонул в пруду. Об этом RZN.info сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Трагедия произошла в субботу, 27 июля, в деревне Верхняя Ищередь. 46-летний житель Долгопрудного пошел на рыбалку и утонул, перевернувшись в лодке.
Следователи проводят проверку.
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