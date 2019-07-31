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В Кольчугине нашли четыре с половиной тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом
Сигареты без акцизов изъяли в одном из магазинов. Эта партия стоит 170 тысяч рублей.
На 48-летнего хозяина магазина завели уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК («Приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере»). Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Оперативники устанавливают, где купил товар подозреваемый.
Фото с сайта владимирского УМВД
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