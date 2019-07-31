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Фото: Pixabay.com
В четверг, 1 августа, в Киржачской районной больнице откроют корпус-долгострой. Его начали возводить в 1980 годах. Стройку заморозили после распада Совесткого Союза,
Работы возобновили в 2018 году. На них из областного бюджета выделили более 70 миллионов рублей.
На 400 «квадратах» разместили кабинеты акушеров-гинекологов, уролога и онколога, два кабинета ультразвуковой диагностики, блок эндоскопических методов исследований, а также кабинет маммографии и биохимическую лабораторию.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.