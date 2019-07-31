Строительство ФОКа на месте березовой рощи в Приокском одобрили по итогам слушаний

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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект изменения Генплана рядом с лицеем № 52 на улице Космонавтов. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 5 июня.
Участок намерены перевести из зоны застройки многоэтажками и парков в территорию спортивных комплексов и сооружений.
Сейчас на участке располагается березовая роща.
Напомним, в 2013 году на территории
В 2018 году в областном правительстве
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.