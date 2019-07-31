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11:57, 31 июля 2019 308
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Строительство ФОКа на месте березовой рощи в Приокском одобрили по итогам слушаний

Строительство ФОКа на месте березовой рощи в Приокском одобрили по итогам слушаний

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект изменения Генплана рядом с лицеем № 52 на улице Космонавтов. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 5 июня.

Участок намерены перевести из зоны застройки многоэтажками и парков в территорию спортивных комплексов и сооружений.

Сейчас на участке располагается березовая роща.

Напомним, в 2013 году на территории планировали построить трехэтажный ФОК и каток с искусственным льдом, однако строительство так и не началось.

В 2018 году в областном правительстве заявили о возведении на участке футбольного поля.


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