Рязанку оштрафовали за мошенничество с выплатами

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Фото: Pixabay.com
Жительницу Путятинского района оштрафовали за мошенничество с выплатами. Об этом
Женщина незаконно получила компенсацию в 28 тысяч рублей. Она впервые совершила преступление, во время следствия возместила причиненный ущерб и раскаялась.
Уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК в отношении рязанки прекратили. Ей назначили судебный штраф в восемь тысяч рублей.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.