Рязанец на «Рено» сбил мотоциклиста

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 30 июля, около дома №106 по улице Большой произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Примерно в 21:35 50-летний житель области на Renault Logan сбил мотоцикл MotoLand под управлением 26-летнего молодого человека. Отмечается, что автолюбитель не убедился в безопасности маневра.
В результате ДТП травмы получили мотоциклист и его 25-летняя пассажирка, их доставили в больницу.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.