Присяжные признали калужского сборщика металлолома виновным в покушении на убийство

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Присяжные признали жителя Кирова виновным в покушении на убийство. Об этом
Суд установил, что вечером 22 декабря 2018 года пьяный 36-летний мужчина собирал металлолом и встретил другого сборщика.
«В ходе возникшей ссоры на почве сферы их деятельности, осужденный с целью убийства потерпевшего имевшимся при нем ножом нанес ему не менее семи ударов в область живота и иным частям тела», — уточнили следователи.
Потерпевшему своевременно оказали помощь, он выжил.
Суд с участием присяжных признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство») и приговорил к семи годам колонии строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский минздрав проверит массовое увольнение врачей из областной детской больницы
|
cледующая новость →За полгода «Россети Центр и Приволжье» присоединили к электросетям более 17 тысяч потребителей
Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.