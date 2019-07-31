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13:42, 31 июля 2019 379
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Присяжные признали калужского сборщика металлолома виновным в покушении на убийство

Присяжные признали калужского сборщика металлолома виновным в покушении на убийство

Фото: Pixabay.com

Присяжные признали жителя Кирова виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в калужском следкоме.

Суд установил, что вечером 22 декабря 2018 года пьяный 36-летний мужчина собирал металлолом и встретил другого сборщика.

«В ходе возникшей ссоры на почве сферы их деятельности, осужденный с целью убийства потерпевшего имевшимся при нем ножом нанес ему не менее семи ударов в область живота и иным частям тела», — уточнили следователи.

Потерпевшему своевременно оказали помощь, он выжил.

Суд с участием присяжных признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство») и приговорил к семи годам колонии строгого режима.


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