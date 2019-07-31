При столкновении «Нивы» и «Фольксвагена» в Шиловском районе погиб мужчина

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 30 июля, на 259-м километре М-5 в Шиловском районе столкнулись «Нива"и Volkswagen. Об этом сообщила
По предварительным данным, 62-летний рязанец на «Ниве» нарушил дистанцию и столкнулся с Volkswagen Transporter под управлением 49-летней рязанки.
В ДТП погиб водитель «Нивы». Проводится проверка по факту произошедшего.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.