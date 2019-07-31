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В поселке Боровский Тюменской области в жилом доме взорвался газ. Погибли мужчина и десятилетний ребенок, передает
Взрыв произошел рано утром в среду, 31 июля, в доме на улице Набережной. Здание разрушилось и загорелось. Пожар потушили в 6:04 (4:04 по московскому времени).
На место выезжали 56 человек и 22 единицы техники.
Под Тюменью в жилом доме взорвался газ, есть жертвы— Наш город Тюмень (@nashgorod) 31 июля 2019 г.
В ночь на 31 июля в поселке Боровский Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме.https://t.co/wYNAPABXX4 pic.twitter.com/ztdGdKgSKu
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.