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8:35, 31 июля 2019 77
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Под Тюменью в жилом доме взорвался газ

Под Тюменью в жилом доме взорвался газ

В поселке Боровский Тюменской области в жилом доме взорвался газ. Погибли мужчина и десятилетний ребенок, передает РИА Новости.

Взрыв произошел рано утром в среду, 31 июля, в доме на улице Набережной. Здание разрушилось и загорелось. Пожар потушили в 6:04 (4:04 по московскому времени).

На место выезжали 56 человек и 22 единицы техники.


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