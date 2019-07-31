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15:57, 31 июля 2019 85
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Почти 500 рязанцев остались без газа из-за долгов

Почти 500 рязанцев остались без газа из-за долгов

За шесть месяцев 2019 года 480 рязанцам отключили газ из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань.

Отмечается, что потребители проигнорировали требования погасить задолженность.

«Отключения от системы газоснабжения прошли в строгом соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Теперь нарушителям предстоит оплатить не только долг, но и работы по отключению и повторному подключению к сети.

Всего с начала года предупреждения о приостановке поставки газа направили 16 850 абонентам с общей задолженностью 103 млн рублей, 9 461 из них погасили долг на общую сумму 42 млн рублей до отключения.

На сегодняшний день общий размер просроченной задолженности населения региона составляет 96 млн рублей.


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