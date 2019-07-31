Почти 500 рязанцев остались без газа из-за долгов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За шесть месяцев 2019 года 480 рязанцам отключили газ из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань.
Отмечается, что потребители проигнорировали требования погасить задолженность.
«Отключения от системы газоснабжения прошли в строгом соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Теперь нарушителям предстоит оплатить не только долг, но и работы по отключению и повторному подключению к сети.
Всего с начала года предупреждения о приостановке поставки газа направили 16 850 абонентам с общей задолженностью 103 млн рублей, 9 461 из них погасили долг на общую сумму 42 млн рублей до отключения.
На сегодняшний день общий размер просроченной задолженности населения региона составляет 96 млн рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецке «Дэу Нексия» столкнулась с двумя машинами
|
cледующая новость →Липецким водителям подарили билеты в цирк за соблюдение правил
По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.