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8:17, 31 июля 2019 757
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Ночью на Первомайском проспекте произошла авария

Ночью на Первомайском проспекте произошла авария

В ночь на среду, 31 июля, на Первомайском проспекте произошла авария. Фотографию с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Судя по снимку, две машины столкнулись на мосту около отеля «Амакс».

Подробности уточняются.


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