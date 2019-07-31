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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
На улице Свободы начали ремонтировать ливневый коллектор под проезжей частью. Об этом сообщил
В Рязани также продолжаются прочистка и промывка существующей системы ливневки. За семь месяцев промыли 14 тысяч погонных метров ливневки, очистили более 550 колодцев ливневки и 350 дождеприемных колодцев.
Профилактика будет продолжаться все лето. Особое внимание уделят местам с большей подтопляемостью.
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