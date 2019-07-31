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14:23, 31 июля 2019 89
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На улице Свободы начали ремонтировать ливневый коллектор

На улице Свободы начали ремонтировать ливневый коллектор

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

На улице Свободы начали ремонтировать ливневый коллектор под проезжей частью. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В Рязани также продолжаются прочистка и промывка существующей системы ливневки. За семь месяцев промыли 14 тысяч погонных метров ливневки, очистили более 550 колодцев ливневки и 350 дождеприемных колодцев.

Профилактика будет продолжаться все лето. Особое внимание уделят местам с большей подтопляемостью.


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