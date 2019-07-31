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12:34, 31 июля 2019 114
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На семи рязанских улицах отключили холодную воду

На семи рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в среду, 31 июля, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе воды не будет по следующим адресам:

  • улица Кальная, дома 18, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39;
  • Касимовский переулок;
  • улица Татарская, дом 17;
  • улица Фрунзе, дома 29, 32, 18;
  • улица Горького, дома 37, 37 корпус 1;
  • улица Свободы, дома 73, 75;
  • улица Введенская, дом 98.

Подачу воды возобновят до 17:00.


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