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На покупку 11 квартир для владимирских сирот выделили более 14 миллионов рублей. Об этом
Для покупки квартир во Владимире направят 10 миллионов 847,9 тысячи рублей, в Юрьев-Польском — 400 тысяч. Кроме того, для исполнения вступивших в силу и не исполненных судебных решений об обеспечении жильем сирот Коврову, Радужному и Ковровскому району выделят 2,9 миллиона рублей.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.